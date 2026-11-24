فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اینکه در یک ماه گذشته سه باند قاچاق مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند گفت: در مجموع از این سه باند ۳ دستگاه خودرو و ۲۷۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، سردار محمدرضا میرحیدری با اشاره به نقش حیاتی گزارش‌های مردمی و سامانه ۱۱۰ در شناسایی کانون‌های جرم به ویژه در حوزه مواد مخدر، از کشف ۲۷۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در یک ماه گذشته خبر داد و گفت: در هفت ماهه گذشته، پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم موفق به کشف ۱۷۶۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر شده است.

وی با تأکید بر اینکه با وجود چالش‌های موجود در مسیر تولید و ورود مواد مخدر از کشور‌های همسایه، اقدامات نظارتی با دقت دنبال می‌شود، افزود: این حجم از محموله‌ها با همکاری نهاد‌های مختلف شناسایی شده است.

فرمانده انتظامی استان قم همچنین از دستگیری ۱۰۴ قاچاقچی در قالب ۱۱ باند مجرمانه خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت‌های عملیاتی نیروی انتظامی تأکید کرد: میزان مقابله با خرده‌فروشان در محلات و داخل شهر ۱۶ درصد و میزان جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر نیز ۶۰ درصد افزایش یافته است.

سردار میرحیدری با توجه به موقعیت جغرافیایی استان قم به عنوان گذرگاه ارتباطی ۱۷ استان، از کشف ۱۱۰ کیلوگرم مواد مخدر در محور‌های مواصلاتی این استان خبر داد.

وی تصریح کرد که به دلیل مسیر‌های تردد محموله‌های مواد مخدر از جنوب کشور به سمت نقاط مختلف، پلیس استان در تعامل مستمر با نیرو‌های عملیاتی، بر این محور‌های ترانزیتی تمرکز ویژه‌ای دارد.