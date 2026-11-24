استاندار قم در جلسه شورای سیاست‌گذاری برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری، بر حمایت از ایده‌های نوآورانه و طرح‌های فناورانه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای اکبر بهنام جو با اشاره به اهمیت توسعه پژوهش و فناوری، حمایت از پژوهشگران و فراهم کردن زمینه تبدیل ایده‌های خلاقانه به محصولات و طرح‌های کاربردی را از ضرورت‌های پیشرفت استان دانست.

مرتضی یوسف‌زادی، رئیس پارک علم و فناوری قم نیز در این جلسه با اشاره به برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری گفت: این هفته از چهاردهم تا هجدهم آذرماه با برگزاری نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی، دریافت و داوری آثار پژوهشگران و تجلیل از برگزیدگان برگزار می‌شود.

وی افزود: کلنگ‌زنی و رونمایی از ساختمان ستاد پارک علم و فناوری در سایت ۲۰ هکتاری قم با حضور معاون فناوری وزارت علوم و تجلیل از پژوهشگران برتر در دانشگاه قم از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.

رئیس پارک علم و فناوری قم ابراز امیدواری کرد با همراهی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، جایگاه استان در حوزه پژوهش و فناوری ارتقا یابد.