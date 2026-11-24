حضور ۲ هندبالیست جوان خراسان شمالی در اردوی تیم ملی

امیرحسین میرزایی و پارسا تام هندبالیست های جوان استان، روز‌های چهارم و پنجم آذر ماه در اردوی تیم ملی در تهران شرکت می‌کنند.