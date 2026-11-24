حضور ۲ هندبالیست جوان خراسان شمالی در اردوی تیم ملی
امیرحسین میرزایی و پارسا تام هندبالیست های جوان استان، روزهای چهارم و پنجم آذر ماه در اردوی تیم ملی در تهران شرکت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، پارسا تام هندبالیست شیروانی و امیرحسین میرزایی هندبالیست بجنوردی به اردوی تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال کشور دعوت شدند.
پارسا تام، بازیکن تیم هندبال آذرخش شیروان به نهمین اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال پسران کشور دعوت شد.
این اردو از چهارم تا نهم آذرماه در دو گروه برگزار میشود و پارسا تام در جمع بازیکنان دعوت شده به گروه نخست قرار دارد که تمرینات خود را از چهارم تا پنجم آذرماه پیگیری خواهند کرد.