در آیینی در قزوین از ۵۰ بازنشسته تیپ ۱۱۶ شهید صفوی، سه نفر از مادران و همسران شهدای ارتش و چهار فرمانده پایگاه بسیج منازل سازمانی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امیر سرتیپ علی کریمی، فرمانده لشکر ۱۶ زرهی ارتش در این آیین با قدردانی از تلاش بازنشستگان ارتش گفت: خدمات و زحماتی که این عزیزان در دوران خدمت متحمل شده‌اند، شایسته قدردانی است و باید از خانواده‌های آنان نیز که همواره همراهشان بوده‌اند، سپاسگزاری کرد.

وی با اشاره به جایگاه شهدا افزود: ما مدیون خون شهدا هستیم و باید با حفظ اتحاد و انسجام، در مسیر آنان گام برداریم.

فرمانده لشکر ۱۶ زرهی ارتش با تأکید بر ضرورت آمادگی نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح باید همواره آمادگی لازم را داشته باشند و از غافلگیری پیشگیری کنند.

امیر سرتیپ کریمی همچنین بر اهمیت ارتقای سواد رسانه‌ای تأکید کرد.