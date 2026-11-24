آیین رونمایی از سند راهبردی پژوهش‌سرای هوش مصنوعی و علوم شناختی در سنندج برگزار شد؛ این سند با هدف توسعه آموزش‌های نوین، شناسایی استعداد‌ها و تقویت مهارت‌های پژوهشی دانش‌آموزان تهیه و تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این برنامه دانش‌آموزان فرصت می‌یابند با تجربه عملی، آزمایش و خلاقیت، مهارت پرسشگری و حل مسئله را تقویت کنند و با کاربرد‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین آشنا شوند.

موسوی، معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش کردستان با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی استان گفت: کردستان این ظرفیت‌ها با حمایت و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط می‌تواند زمینه‌ساز حضور دانش‌آموزان در حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال استان باشد.

توسعه آموزش‌های فناورانه و مهارت‌محور، گامی برای پرورش نسلی خلاق، پژوهشگر و آماده حضور در آینده علم و فناوری کشور است.