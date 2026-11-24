استفاده از چراغ‌های غیراستاندارد و غیرمجاز در رانندگی، با ایجاد نور خیره‌کننده موجب کاهش دید و آزار رانندگان و ارتکاب تخلف از قوانین می‌شود.

تجاوز به حقوق دیگران و ارتکاب تخلف از قوانین، نتیجه استفاده از چراغ‌های غیرمجاز در رانندگی

تجاوز به حقوق دیگران و ارتکاب تخلف از قوانین، نتیجه استفاده از چراغ‌های غیرمجاز در رانندگی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استفاده از چراغ‌های زنون و هدلایت غیراستاندارد، با ایجاد نور خیره‌کننده موجب آزار رانندگان و کاهش دید در جاده‌ها می‌شود تخلفی که پلیس راه در جریان یک عملیات میدانی، با متوقف کردن خودرو‌های متخلف نسبت به آن هشدار داد.

در بررسی میدانی این موضوع، پلیس راه چند خودروی دارای چراغ‌های غیراستاندارد را متوقف کرد و به رانندگان درباره غیرمجاز بودن این تجهیزات تذکر داد.

سرهنگ آشوری، رئیس پلیس راه استان نیز با تأکید بر غیرقانونی بودن استفاده از چراغ‌های غیراستاندارد، درباره خطرات این اقدام برای ایمنی رانندگان و برخورد پلیس با متخلفان توضیح داد.