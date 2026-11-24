به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این نمایشگاه تازه‌ترین ایده‌ها، اختراعات و محصولات دانش بنیان دانشجویان و هسته‌های فناور در معرض دید علاقه‌مندان و صنعتگران قرار گرفته است.

سیدکمال هاشمی رئیس مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند با بیان اینکه در این نمایشگاه ۳۰ واحد فناور محصولات و نوآوری‌های خود را عرضه کرده‌اند افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه، آشنایی سرمایه گذاران و صاحبان صنایع از واحد‌های فناور می‌باشد.

محمدحسین صادقی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند نیز گفت: دانشگاه آزاد از طریق قرار دادن فضای کارگاهی و آزمایشگاهی به واحد‌های فناور، از تمامی شرکت‌های دانش بنیان و واحد‌های فناور حمایت می‌کند.