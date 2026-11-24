در نشست شورای راهبری پارک ملی گلستان، موضوعاتی همچون تأمین اعتبارات توسعه‌ای، تأمین زیرساخت‌های برق و تلفن همراه، ایجاد سامانه پایش تصویری، حفاظت از مسیر تردد حیات وحش با احداث تونل و پیگیری جاده جایگزین جنگل گلستان از مسیر کلاله به آشخانه مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، نهمین جلسه شورای راهبری پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره گلستان با حضور شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بهمن نوری و علی‌اصغر طهماسبی استانداران خراسان شمالی و گلستان ، مسئولان ملی و استانی، نمایندگان بخش اقتصادی، کنشگران محیط زیست و اصحاب رسانه، با هدف تقویت هماهنگی‌ها و ارتقای مدیریت حفاظتی این میراث طبیعی ارزشمند برگزار شد.

پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره گلستان به‌عنوان یکی از ارزشمندترین عرصه‌های طبیعی کشور و برخوردار از تنوع زیستی و زیستگاهی کم‌نظیر، از اهمیت ملی و بین‌المللی برخوردار است و حفاظت مؤثر از آن مستلزم مدیریت یکپارچه، تأمین زیرساخت‌های حفاظتی و مشارکت همه دستگاه‌ها و گروه‌های اثرگذار است.

در این نشست، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان مدیریت محیط زیست، دستگاه‌های اجرایی استان‌ها، بخش اقتصادی، جوامع محلی و تشکل‌های مردم‌نهاد برای بررسی چالش‌های حفاظتی و تدوین راهکار‌های مشترک تأکید شد.