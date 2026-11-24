به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فلامرزی گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد دمای مناطق مختلف استان یزد امروز بین ۳ تا ۱۱ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده و کمترین دما با ۳ درجه به سردترین منطقه استان اختصاص داشته است.

وی افزود: در شهر یزد نیز کمینه دمای صبح امروز ۱۱ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و دمای هوا در ساعات بعدازظهر افزایش یافت.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، فردا تغییرات دمایی چندان قابل توجه نخواهد بود، اما از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده روند کاهش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

فلامرزی گفت: از نظر شرایط جوی نیز تا اوایل هفته آینده پایداری و سکون نسبی هوا در استان ادامه خواهد داشت؛ شرایطی که به‌ویژه در نیمه نخست روز و در مناطق صنعتی و دشت‌های استان می‌تواند موجب انباشت آلاینده‌های جوی شود.

همچنین پیش‌بینی می‌شود کمینه دمای شهر یزد در صبح فردا نسبت به امروز حدود ۵ تا ۷ درجه افزایش داشته باشد.