با توجه به درخواستهای مکرر پرداخت وجه؛
مطالبه تعیین آورده نهایی برای طرح نارنجستان نهضت ملی مسکن اراک
شماری از متقاضیان طرح نارنجستان نهضت ملی مسکن اراک خواستار شفافسازی درباره هزینههای باقیمانده و تعیین آورده نهایی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شماری از متقاضیان طرح نارنجستان نهضت ملی مسکن اراک با گلایه از پیامکهای مکرر واریز وجه و نامشخص بودن قیمت تمامشده واحدها، خواستار شفافسازی درباره هزینههای باقیمانده و زمان تحویل مسکن خود شدند.
جمعی از متقاضیان طرح نارنجستان نهضت ملی مسکن اراک با حضور در محل اجرای پروژه، از افزایش مکرر مبالغ درخواستی و نامشخص بودن آورده نهایی واحدها گلایه کردند.
متقاضیان میگویند در ابتدای اجرای طرح، آورده اولیه ۴۰۰ میلیون تومان و تسهیلات بانکی نیز ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده بود، اما اکنون پس از حدود پنج سال، مجموع واریزی برخی متقاضیان به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است.
به گفته آنان، در شهریور امسال نیز برای انتخاب واحد، پیامک واریز ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی دریافت کردند و قرار بود تا زمان تحویل واحدها، درخواست واریز دیگری نداشته باشند؛ اما بار دیگر پیامکهایی با مبالغ ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و مهلت پرداخت تا پایان آذرماه برای آنان ارسال شده است.
متقاضیان با اشاره به نامشخص بودن قیمت نهایی واحدها، تأکید دارند ادامه این روند و درخواستهای مکرر پرداخت وجه، برنامهریزی مالی و توان پرداخت اقساط مسکن را برای آنان دشوار کرده است.
جواد لنجابی، مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی، درباره علت ارسال پیامکهای جدید واریز وجه گفت: با توجه به اینکه بهتدریج واحدها آماده تحویل به متقاضیان میشوند، لازم است هزینههای باقیمانده پروژه تأمین شود تا فرآیند تکمیل و تحویل واحدها با سرعت بیشتری انجام گیرد.
وی افزود: برای تسریع در جمعبندی پروژه، مهلت یکماهه برای واریز مبالغ در نظر گرفته شده تا با تأخیر کمتر و تعدیل پایینتر، واحدها آماده تحویل شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی درباره علت اعلام نشدن قیمت قطعی واحدها نیز گفت: قیمتهای اعلامی فعلاً علیالحساب است؛ چراکه هزینههای مربوط به سند تفکیکی و دفترخانه بر عهده متقاضیان است و از طرفی شاخصهای تعدیل اعلامشده از سوی سازمان برنامه و بودجه هنوز قطعی نشده است.
لنجابی همچنین از برگزاری جلسات منظم دوهفتهای با متقاضیان خبر داد و گفت: در این نشستها روند پیشرفت پروژه بررسی میشود و متقاضیان ضمن بازدید از محل اجرای طرح، توضیحات لازم را درباره وضعیت پروژه و هزینهها دریافت خواهند کرد.