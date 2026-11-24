به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شماری از متقاضیان طرح نارنجستان نهضت ملی مسکن اراک با گلایه از پیامک‌های مکرر واریز وجه و نامشخص بودن قیمت تمام‌شده واحدها، خواستار شفاف‌سازی درباره هزینه‌های باقی‌مانده و زمان تحویل مسکن خود شدند.

جمعی از متقاضیان طرح نارنجستان نهضت ملی مسکن اراک با حضور در محل اجرای پروژه، از افزایش مکرر مبالغ درخواستی و نامشخص بودن آورده نهایی واحد‌ها گلایه کردند.

متقاضیان می‌گویند در ابتدای اجرای طرح، آورده اولیه ۴۰۰ میلیون تومان و تسهیلات بانکی نیز ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده بود، اما اکنون پس از حدود پنج سال، مجموع واریزی برخی متقاضیان به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است.

به گفته آنان، در شهریور امسال نیز برای انتخاب واحد، پیامک واریز ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی دریافت کردند و قرار بود تا زمان تحویل واحدها، درخواست واریز دیگری نداشته باشند؛ اما بار دیگر پیامک‌هایی با مبالغ ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و مهلت پرداخت تا پایان آذرماه برای آنان ارسال شده است.

متقاضیان با اشاره به نامشخص بودن قیمت نهایی واحدها، تأکید دارند ادامه این روند و درخواست‌های مکرر پرداخت وجه، برنامه‌ریزی مالی و توان پرداخت اقساط مسکن را برای آنان دشوار کرده است.

جواد لنجابی، مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی، درباره علت ارسال پیامک‌های جدید واریز وجه گفت: با توجه به اینکه به‌تدریج واحد‌ها آماده تحویل به متقاضیان می‌شوند، لازم است هزینه‌های باقی‌مانده پروژه تأمین شود تا فرآیند تکمیل و تحویل واحد‌ها با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی افزود: برای تسریع در جمع‌بندی پروژه، مهلت یک‌ماهه برای واریز مبالغ در نظر گرفته شده تا با تأخیر کمتر و تعدیل پایین‌تر، واحد‌ها آماده تحویل شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی درباره علت اعلام نشدن قیمت قطعی واحد‌ها نیز گفت: قیمت‌های اعلامی فعلاً علی‌الحساب است؛ چراکه هزینه‌های مربوط به سند تفکیکی و دفترخانه بر عهده متقاضیان است و از طرفی شاخص‌های تعدیل اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه هنوز قطعی نشده است.

لنجابی همچنین از برگزاری جلسات منظم دوهفته‌ای با متقاضیان خبر داد و گفت: در این نشست‌ها روند پیشرفت پروژه بررسی می‌شود و متقاضیان ضمن بازدید از محل اجرای طرح، توضیحات لازم را درباره وضعیت پروژه و هزینه‌ها دریافت خواهند کرد.