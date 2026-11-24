پرواز فوق‌العاده هواپیمایی مهر در مسیر تهران – بیرجند و بالعکس فردا چهارشنبه ۴ آذر برقرار می شود.

برقراری پرواز فوق‌العاده هواپیمایی مهر در مسیر تهران – بیرجند و بالعکس

برقراری پرواز فوق‌العاده هواپیمایی مهر در مسیر تهران – بیرجند و بالعکس



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از برقراری پرواز فوق‌العاده شرکت هواپیمایی مهر در مسیر تهران–بیرجند و بالعکس در روز چهارشنبه ۴ آذر خبر داد.

سیدی گفت: این پرواز ساعت ۱۸:۱۰ از تهران به مقصد بیرجند انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۹:۴۰ در فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند به زمین بنشیند.

وی افزود: پرواز برگشت نیز ساعت ۲۰:۴۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

مسافران برای اطلاع از آخرین وضعیت پرواز‌ها می‌توانند با شماره ۱۹۹، سامانه اطلاعات پرواز فرودگاه بیرجند، تماس بگیرند.