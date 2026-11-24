دستیاران یحیی گل‌محمدی در تیم فوتبال امید به تماشای بازی تیم‌های فرد البرز و پارس جنوبی جم در لیگ یک نشستند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های هفته یازدهم لیگ دسته یک فوتبال از فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در حالی سه‌شنبه ۳ آذر پیگیری شد که دستیاران یحیی گل محمدی در تیم امید به تماشای بازی فرد البرز و پارس جنوبی جم نشستند.

نظارت مستمر مربیان تیم امید از بازیکنان مستعد و حائز شرایط سنی کمتر از ۲۳ سال در حالی ادامه دارد که گل محمدی و دستیاران او در تیم ملی المپیک علاوه بر تماشای بازی‌های لیگ برتر و لیگ یک قرار است دایره فعالیت‌های خود را با حضور در لیگ رده امید گسترش دهند.