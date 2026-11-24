مدیر امور فرهنگی و آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، از تجهیز ۷ مدرسه به اتاق کار با رایانه‌ با ۱۰۰ دستگاه رایانه با هدف بهبود کیفیت آموزش، گسترش دسترسی به ابزار‌های دیجیتال و پشتیبانی از فرایند یادگیری در مدارس دولتی کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ابراهیم فرجادی‌زاده، افزود: در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه فضا‌های آموزشی، ۱۰۰ دستگاه رایانه خریداری و برای راه‌اندازی و تجهیز اتاق کار با رایانه به بخش دولتی تحویل داده شد.

ا‌و افزود: هنرستان پسرانه خوارزمی با دریافت ۱۸ دستگاه و هنرستان دخترانه هدف و مدارس متوسطه دوره دوم الغدیر با ۱۹ دستگاه رایانه، دبیرستان‌های دوره دوم دخترانه الزهرا (س) و فاطمیه و دبیرستان‌های دوره دوم امام خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، هر یک ۱۲ دستگاه رایانه دریافت کردند.

ابراهیم فرجادی‌زاده،‌ تصریح کرد: علاوه بر توزیع رایانه‌های جدید، در یک اقدام بهینه برای مدیریت منابع سخت‌افزاری، ۱۸ دستگاه رایانه از هنرستان دخترانه هدف پس از بازسازی و به‌روزرسانی، برای بهره‌برداری به مدارس الغدیر ارسال خواهد شد تا حداکثر بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود حاصل شود.

‌مدیر امور فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان و مربیان می‌توانند از امروز از این امکانات بهره‌مند شوند و خوشبختانه تجهیز سایت‌های رایانه‌ای در سایر مدارس کیش نیز در دستور کار قرار دارد.