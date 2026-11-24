شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد، به‌عنوان شهرک صنعتی نمونه کشور و دومین شهرک صنعتی سبز ایران، میزبان جمعی از مدیران شهرک‌های صنعتی استان مازندران بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد در قالب یک سفر گردشگری صنعتی، میزبان جمعی از مدیران شهرک‌های صنعتی استان مازندران بود تا تجربه‌های این مجموعه در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت منابع مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.

در نشست هم‌اندیشی مدیران شهرک‌های صنعتی استان مازندران با مدیران شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد، بر نقش مهم شهرک‌های صنعتی در بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از راهکار‌های نوآورانه برای توسعه پایدار تأکید شد.

در این نشست، اجرای طرح‌های زیرساختی و نوآورانه در شهرک صنعتی جهان‌آباد به‌عنوان یکی از تجربه‌های موفق توسعه صنعتی کشور مورد توجه قرار گرفت.

حسنی، قائم‌مقام شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد نیز در این نشست درباره اقدامات و تجربه‌های این مجموعه در حوزه مدیریت منابع و توسعه زیرساخت‌های صنعتی توضیح داد.

در ادامه این بازدید، مدیران شهرک‌های صنعتی استان مازندران با طرح‌های هوشمندسازی مدیریت و مصرف بهینه آب، طرح‌های بهره‌وری انرژی برق و اقدامات زیست‌محیطی در شهرک صنعتی جهان‌آباد، به‌عنوان دومین شهرک صنعتی سبز کشور، آشنا شدند.

ماندگاری، مدیرعامل شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد نیز با اشاره به طرح‌های مهم و راهبردی این مجموعه اعلام کرد: اجرای طرح‌های هوشمندسازی و مدیریت مصرف انرژی در این شهرک صنعتی، سالانه موجب صرفه‌جویی دو میلیون مترمکعب آب و ۸.۵ مگاوات برق شده است.

بازدید از چند واحد صنعتی کاشی و سرامیک، باغ گل محمدی شهرک صنعتی و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی جهان‌آباد، از دیگر برنامه‌های مدیران شهرک‌های صنعتی استان مازندران در سفر به شهرستان میبد بود.