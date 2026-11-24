\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u0645\u0631\u062d\u0648\u0645\u0647 \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u0648\u0633\u0648\u06cc \u0646\u0698\u0627\u062f \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u06cc\u062f \u062d\u0633\u0646 \u0645\u0648\u0633\u0648\u06cc \u0631\u0633\u062a\u06af\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0639\u0644\u062a \u06a9\u0647\u0648\u0644\u062a \u0633\u0646 \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a \u0648 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0634\u0647\u0631 \u062e\u0648\u0633\u0641 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u06a9 \u0633\u067e\u0631\u062f\u0647 \u0634\u062f.\u00a0\n\u00a0\n\u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u0648\u0633\u0648\u06cc \u0631\u0633\u062a\u06af\u0627\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f6\u06f5 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.