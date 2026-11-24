به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد. همایش استانی «راویان خط مقدم» همزمان با هفته بسیج و با حضور بانوان بسیجی فعال در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی در استان یزد برگزار شد.

مسئول بسیج جامعه خواهران سپاه الغدیر استان یزد گفت: در این همایش، از میان ۵۰ اثر ارسال‌شده به دبیرخانه، ۱۴ نفر از بانوان روایتگر جبهه‌های دفاع مقدس که در حوزه‌های ایثار، مقاومت و امید فعالیت داشته‌اند، مورد تجلیل قرار گرفتند.

رضایی افزود: این همایش با هدف پاسداشت تلاش بانوان در عرصه روایتگری دفاع مقدس و بازخوانی جلوه‌های ایثار، مقاومت و امید برگزار شد.