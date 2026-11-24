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چهار نفر از اعضای باند ۶ نفره سارقان احشام در سیرجان دستگیر شدند که به سرقت ۴۰۰ رأس گوسفند از مناطق مختلف شهرستان اعتراف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، فرمانده انتظامی سیرجان گفت: این سارقان بهویژه از روستاهای شهرستان سرقت میکردند و ارزش اموال مسروقه بر اساس جمعبندی سرقتها، ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ منصور رمضاننژاد افزود: متهمان دستگیرشده به مراجع قضایی تحویل شدند.
وی به دامپروران، روستاییان و عشایر توصیه کرد دامهای خود را در مکانی امن و با گماردن نگهبان نگهداری کنند.