به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، فرمانده انتظامی سیرجان گفت: این سارقان به‌ویژه از روستا‌های شهرستان سرقت می‌کردند و ارزش اموال مسروقه بر اساس جمع‌بندی سرقت‌ها، ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ منصور رمضان‌نژاد افزود: متهمان دستگیرشده به مراجع قضایی تحویل شدند.

وی به دامپروران، روستاییان و عشایر توصیه کرد دام‌های خود را در مکانی امن و با گماردن نگهبان نگهداری کنند.