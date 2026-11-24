رفسنجان؛ شهر معادن بزرگ و قطب صنایع معدنی کشور، حالا به عرصه‌ای برای جلوه‌گری اراده جوانان بومی تبدیل شده است. جوانانی که با تکیه بر دانش بومی، غول‌های آهنی و تجهیزات سنگین معدنی را در دل کارگاه‌های شهرستان بازسازی و احیا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، رفسنجان؛ شهر معادن بزرگ و قطب صنایع معدنی کشور، حالا به عرصه‌ای برای جلوه‌گری اراده جوانان بومی تبدیل شده است. جوانانی که با تکیه بر دانش بومی، غول‌های آهنی و تجهیزات سنگین معدنی را در دل کارگاه‌های شهرستان احیا می‌کنند؛

ملایی‌فرد در بسته سه شنبه های صنعتی به سراغ یکی از این واحدهای توانمند رفته و روایتی از دست‌های پُرتوان کارگران بومی را به تصویر کشیده است.