صنعت فرآورده‌های کنجدی در اردکان با فعالیت حدود ۴۰۰ کارگاه تولیدی، ۹۰ عصاری و اشتغال مستقیم یک‌هزار و ۵۰۰ نفر، بخشی از هویت تاریخی و صنعتی این شهرستان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اردکان سال‌هاست به عنوان قطب تولید فرآورده‌های کنجدی کشور شناخته می‌شود؛ صنعتی منحصر‌به‌فرد که با زندگی مردم این شهر گره خورده و نسل به نسل با دانش بومی، مهارت استادکاران و تجربه تولیدکنندگان تداوم یافته است.

داستان تولید محصولات کنجدی در اردکان از عصاری‌ها آغاز می‌شود؛ جایی که دانه‌های ریز کنجد پس از فرآوری به ارده تبدیل می‌شوند؛ ماده اولیه‌ای ارزشمند که پایه تولید بیش از ۷۰ نوع فرآورده کنجدی در این شهرستان است.

در حال حاضر حدود ۴۰۰ کارگاه تولید فرآورده‌های کنجدی در اردکان فعالیت دارند و روزانه بیش از ۱۵۰ تن کنجد در ۹۰ واحد عصاری این شهر فرآوری و به ارده تبدیل می‌شود.

این صنعت ظرفیت اشتغال‌زایی قابل توجهی نیز دارد و یک‌هزار و ۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم در بخش‌های مختلف تولید و فرآوری محصولات کنجدی مشغول به کار هستند.

اگرچه امروزه فناوری‌های نوین نیز به کمک این صنعت آمده و بخشی از فرآیند تولید را متحول کرده است، اما دانش بومی، مهارت‌های سنتی و تجربه استادکاران همچنان جایگاه ویژه‌ای در تولید فرآورده‌های کنجدی اردکان دارد؛ ترکیبی از اصالت و نوآوری که رمز ماندگاری این صنعت به شمار می‌رود.

فرآورده‌های کنجدی اردکان امروز فراتر از یک سوغات محلی، به نمادی از هویت تاریخی، فرهنگی و صنعتی این شهرستان تبدیل شده‌اند؛ محصولاتی که نه‌تنها کام مردم اردکان، بلکه ذائقه علاقه‌مندان در استان‌های مختلف کشور را شیرین می‌کنند و از محبوبیت ویژه‌ای برخوردارند.

صنعت کنجد اردکان، نمونه‌ای از پیوند سنت و صنعت و ظرفیتی ارزشمند برای رونق تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی این شهرستان است.