به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در چهار چوب هفته ششم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و از گروه اول این رقابت‌ها دو تیم سپیدرود رشت و نود ارومیه عصر امروز به مصاف هم رفتند که این دیدار با برد ۲ بر ۱ سپیدرودی‌ها به پایان رسید.

همچنین در چهارچوب گروه دوم این رقابت‌ها تیم داماش گیلان ساعت ۱۴:۳۰ فردا در ورزشگاه سردارجنگل رشت به مصاف تیم شهرآرکا البرز خواهد رفت، همزمان با این دیدار تیم چوکا تالش در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف تیم شایان دیزل فارس میرود.