مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: میزان پرداختی به مادران شاغل در ایام مرخصی زایمان، از دو سوم حقوق به معادل ۱۰۰ درصد آخرین حقوق افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محمدی، افزود: با همکاری سازمان برنامه و بودجه و تأمین منابع موردنیاز، از آبان حقوق کامل مرخصی زایمان مادران شاغل پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: مبلغ مرخصی زایمان مادران از دو سوم حقوق، به 100 درصد حقوق افزایش یافته است.

وی گفت: همچنین با تأمین منابع لازم، مرخصی زایمان مادران دارای فرزند دوقلو از ۹ ماه به یک سال افزایش یافت.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: پرداخت حقوق کامل مرخصی زایمان و افزایش مدت مرخصی مادران دارای فرزند دوقلو از مطالبات پرتکرار بیمه‌شدگان بوده است؛ به‌طوری‌که سالانه بیش از ۲ هزار شکایت در این زمینه در دیوان عدالت اداری ثبت می‌شد.

بیمه‌شدگان برای ثبت درخواست مرخصی زایمان می‌توانند پس از دریافت گواهی استراحت پزشکی یا مدارک مربوط، به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir مراجعه و از مسیر بیمه‌شدگان، حمایت‌های کوتاه‌مدت، پرداخت مبلغ ایام مرخصی زایمان، درخواست خود را ثبت کنند.

محسن قره گوزلی گزارش می دهد: