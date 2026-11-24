تیم دونفره بنیامین فرجی و آلن کورمانگالیف از قزاقستان، در رقابت‌های تنیس رو میز قهرمانی جوانان جهان با برتری مقابل زوج لهستانی به مرحله یک‌چهارم نهایی راه پیدا کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنیامین فرجی و کورمانگالیف در مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی جوانان جهان مقابل ساموئل میخنا و پاتریک زیوورونک از لهستان قرار گرفتند و در دیداری تماشایی موفق شدند با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی برسند.

نمایندگان ایران و قزاقستان در حالی این مسابقه را آغاز کردند که دو گیم نخست را با نتایج مشابه ۱۱ بر ۸ واگذار کردند، اما با بازگشتی فوق‌العاده و کسب سه گیم متوالی با نتایج ۱۱ بر ۸، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۳، حریف خود را شکست دادند.

با این پیروزی، زوج فرجی و کورمانگالیف به جمع هشت زوج برتر مسابقات دونفره قهرمانی جوانان جهان راه یافتند و اکنون تنها یک پیروزی تا قطعی شدن مدال جهانی فاصله دارند.

هدایت تیم دونفره فرجی و آلن به عهده میعاد مکیف سرمربی تیم جوانان کشورمان در این مسابقات است.