پیکر مطهر یک شهید گمنام پس از چند روز استقبال و بدرقه در شهرستان ورزنه، در روستای کفرود این شهرستان خاکسپاری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ روستای کفرود در شهرستان ورزنه پس از چند روز میزبانی مردم این شهرستان از پیکر مطهر یک شهید گمنام، میزبان مراسم خاکسپاری این شهید والامقام شد.

پیکر مطهر این شهید گمنام طی روزهای گذشته با حضور در شهر ورزنه، مدارس، روستاهای شهرستان و منازل خانواده‌های معظم شهدا، مورد استقبال و بدرقه مردم شهیدپرور منطقه قرار گرفت.

در پایان این آیین معنوی، مراسم خاکسپاری پیکر مطهر شهید گمنام با حضور مردم و جمعی از مسئولان در روستای کفرود برگزار شد؛ روستایی که برای نخستین بار در کشور افتخار میزبانی از خاکسپاری پیکر مطهر یک شهید گمنام را پیدا کرده است.