به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیین بزرگداشت خدمات علمی و معنوی آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، استاندار و جمعی از روحانیون، مسئولان و اقشار مختلف مردم در مسجد سید‌های اراک برگزار شد.

مسئول برگزاری مراسم، با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله العظمی وحید خراسانی گفت: ایشان یک قرن از عمر پربرکت خود را در مسیر تهذیب نفس و ارتقای مقامات علمی سپری کردند و اهتمام ویژه‌ای به ترویج شعائر اسلامی داشتند.

حجت الاسلام رضا شعبانی، شاگردپروری و امانت‌داری نسبت به اسلام و اهل‌بیت علیهم‌السلام را از ویژگی‌های برجسته این عالم بزرگ برشمرد و افزود: آیت‌الله وحید خراسانی شاگردان بسیاری تربیت کردند و امروز جمعی از استادان حوزه‌های علمیه قم و نجف از ثمرات علمی و تربیتی ایشان هستند.

وی با اشاره به حضور اقشار مختلف روحانیت، استادان حوزه، مسئولان و نماینده عالی دولت در این آیین، برگزاری این مراسم را فرصتی برای پاسداشت خدمات علمی و معنوی این مرجع عالیقدر دانست.

این مراسم به همت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، در مسجد سید‌های اراک برگزار شد.