به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان از بررسی و پیگیری کارشناسی اراضی ۱۹۵ هکتاری واقع در غرب کوی ارم زنجان به‌عنوان یکی از گزینه‌های تأمین زمین برای متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت در شهر زنجان خبر داد.

سید محمد مهدیون، از ادامه بررسی‌ها و پیگیری‌های کارشناسی برای تأمین زمین موردنیاز متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت در شهر زنجان خبر داد.

معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: باتوجه‌به ضرورت تأمین زمین برای متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت و در راستای پاسخگویی به مطالبات آنان، شناسایی و بررسی اراضی مستعد برای الحاق به محدوده شهر زنجان در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در همین راستا، اراضی به مساحت حدود ۱۹۵ هکتار واقع در غرب کوی ارم زنجان، به‌عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی تأمین زمین مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات کارشناسی و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط در سطح استان انجام شده است.

مهدیون به ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی این موضوع اشاره کرد و بیان داشت: تحقق الحاق اراضی پیشنهادی به محدوده شهر، مستلزم طی مراحل قانونی و اخذ موافقت مراجع ذی‌صلاح است و بررسی‌ها و پیگیری‌های مربوطه همچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت استان با جدیت در حال پیگیری موضوع، رفع موانع و فراهم‌کردن مقدمات لازم برای تحقق الحاق اراضی پیشنهادی و تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت است.

معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی، طی مراحل قانونی و اخذ مجوز‌های لازم، نتایج و اقدامات بعدی از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.