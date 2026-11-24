اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر دعوت از مردم ایران به تداوم اعتراضات، با موجی از واکنش‌های انتقادی در میان افکار عمومی رو‌به‌رو شده است؛ مردمی که این اقدامات را تلاشی متناقض برای ایجاد بی‌ثباتی و دخالت در امور داخلی کشور می‌دانند.

تناقض در سیاست‌های ترامپ؛ از دعوت به اعتراض تا تهدید به جنگ

تناقض در سیاست‌های ترامپ؛ از دعوت به اعتراض تا تهدید به جنگ

شب های روشن قم به پله دویست و شصت و هشتم رسید؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، مردم ایران در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، مداخلات اخیر وی را بخشی از استراتژی‌های دوگانه آمریکا می‌دانند که از یک طرف سعی در تحریک به ناآرامی دارد و از طرف دیگر، کشور را به اقدامات نظامی تهدید می‌کند.

بر اساس دیدگاه‌های مطرح شده در فضای عمومی، این رفتار ترامپ که میان دعوت به اعتراض و تهدید به جنگ نوسان می‌کند، نشان‌دهنده سردرگمی در مدیریت منافع آمریکا و تلاش برای فشار بر حاکمیت ملی است.