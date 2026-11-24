به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مرتضی ضرابی، مدیرعامل شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان، در نشست خبری با اصحاب رسانه در جهاد دانشگاهی قزوین، خون بندناف را یکی از منابع ارزشمند سلول‌های بنیادی دانست و گفت: استفاده بهینه از این ظرفیت برای درمان و ارتقای سلامت بیماران، از مأموریت‌های اصلی این مجموعه است.

او نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی درباره ذخیره‌سازی و اهدای خون بندناف مهم توصیف کرد.

ضرابی با اشاره به سابقه فعالیت بانک خون بندناف رویان گفت: پژوهش‌های مرتبط با سلول‌های بنیادی از اوایل دهه ۱۳۸۰ و هم‌زمان با شکل‌گیری این حوزه نوین در پزشکی آغاز شد.

به گفته او، پس از حدود دو دهه فعالیت، بیش از ۲۶۰ هزار خانواده نمونه خون بندناف نوزادان خود را به این مجموعه سپرده‌اند و سالانه حدود ۲۵ هزار نمونه جدید به ذخایر افزوده می‌شود.

او این همراهی را نشانه اعتماد عمومی به ظرفیت‌های پزشکی بازساختی دانست.

مدیرعامل شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان افزود: این مجموعه در سراسر کشور ۵۰ دفتر نمایندگی دارد و دفتر قزوین از دفاتر فعال آن به‌شمار می‌رود. بر اساس آمار ارائه‌شده در نشست، تاکنون ۵۵۰۰ نمونه در استان قزوین جمع‌آوری شده است.

ضرابی میزان پوشش ذخیره خون بندناف در کشور را حدود ۲٫۵ درصد زایمان‌ها و در قزوین نزدیک به ۴ درصد اعلام کرد.

او گفت: فعالیت مجموعه به ذخیره‌سازی خون بندناف محدود نیست و بانک‌های سلول‌های بنیادی مغز استخوان، خون محیطی و بافت مزانشیمی بندناف، همچنین بانک پالپ دندان، سرم و پلاسمای خون بندناف و اطلاعات ژنتیکی را نیز در بر می‌گیرد.

به گفته ضرابی، اطلاعات ژنتیکی بیش از ۱۰۰ هزار نمونه ثبت شده و این داده‌ها می‌تواند در تطبیق اهداکننده و گیرنده کمک‌کننده باشد.

ضرابی با بیان اینکه رویکرد مجموعه از ذخیره‌سازی به درمان و تولید فرآورده گسترش یافته است، گفت: نمونه‌های خون بندناف در درمان بیماران مبتلا به بیماری‌های خونی به کار گرفته شده‌اند.

او شمار استفاده‌های درمانی در این گروه را نزدیک به ۱۰۰ مورد اعلام کرد و افزود در برخی بیماران غیرخونی نیز کاربرد سلول‌های بنیادی در قالب طرح‌ها و کارآزمایی‌های بالینی دنبال می‌شود.

به گفته او، استفاده از سلول‌های بنیادی بندناف برای کمک به بهبود عملکرد کودکان مبتلا به فلج مغزی و آرتروز نیز در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت بن‌یاخته‌های رویان همچنین از توسعه فرآورده‌های حاصل از ضمائم زایمانی سخن گفت؛ موادی که پیش‌تر دور ریخته می‌شدند.

او به استفاده از پرده آمنیوتیک به‌عنوان پوشش زخم، تولید قطره چشمی از سرم خون بندناف و بهره‌گیری از عصاره جفت در حوزه ترمیم زخم و زیبایی اشاره کرد. توسعه محصولات زیست‌پزشکی و گسترش پالایشگاه فرآورده‌های زیستی رویان، با هدف حرکت به سوی تولید محصولات دانش‌بنیان و صادرات، از برنامه‌های اعلام‌شده این مجموعه است.

ضرابی ذخیره‌سازی خون بندناف را نوعی پشتوانه زیستی برای خانواده‌ها و نیز فرصتی برای توسعه بانک عمومی دانست؛ بانکی که نمونه‌های اهدایی آن می‌تواند در اختیار بیماران نیازمند قرار گیرد.

او گفت: برای تسهیل دسترسی خانواده‌ها، امکان پرداخت اقساطی و استفاده از تسهیلات بانکی فراهم شده و برای خانواده‌هایی که عوامل خطر دارند، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.

به گفته او، سال گذشته یک میلیارد تومان برای کمک به خانواده‌ها در این زمینه اختصاص یافت.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: جمع‌آوری خون بندناف باید در دقایق ابتدایی پس از زایمان انجام شود و از این بازه به‌عنوان «پنج دقیقه طلایی» یاد کرد.

ضرابی با تأکید بر سرعت پیشرفت پزشکی بازساختی گفت ذخیره این سلول‌ها می‌تواند امکان بهره‌گیری از روش‌های درمانی آینده را برای فرزندان حفظ کند.

مدیرعامل شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان افزود: ارائه خدمات این مجموعه در دوره جنگ نیز متوقف نشده است.

او از رونمایی نمونه داخلی تانک نگهداری خون بندناف در سال گذشته خبر داد و گفت: مجموعه در بخشی از تجهیزات راهبردی که تأمین آن از خارج با دشواری روبه‌رو شده بود، به تولید داخلی رسیده است.



