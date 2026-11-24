به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتاب «بیست میکرون دقت» نوشته میلاد حبیبی، با حضور نویسنده، جمعی از فعالان و متخصصان حوزه فناوری و قهرمانان این اثر در دانشگاه صنعتی شریف رونمایی شد.

میلاد حبیبی، نویسنده کتاب در این برنامه گفت: این کتاب حاصل ۳۰ ساعت مصاحبه با اعضای هیئت مدیره و نفرات اصلی یک شرکت دانش بنیان است.

مقصودی افزود: این کتاب به یکی از دستاورد‌های این شرکت دانش بنیان؛ یعنی شبیه ساز جراحی چشم پرداخته است.

وی گفت: این کتاب روایت تحمل سختی‌های یک گروه از جوانان ایرانی است که برای رسیدن به مرحله ساخت نهایی این دستگاه فناورانه بطور خستگی ناپذیر به تلاشهایشان ادامه دادند.

دکتر حمیدرضا مقصودی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم، نیز در این مراسم اظهار داشت: این کتاب روایت جسارت علمی جوانان ایرانی است که فعل توانستن را صرف کردند.

وی افزود: تولید و ساخت دستگاه‌های فناورانه و حرکت در مرز‌های دانش از آرزو‌های رهبر شهید انقلاب بود که روایت پردازی در این مسیر بسیار حایز اهمیت است.

همچنین رشید قانعی، محمدمهدی حیدری، مرتضی قندهاری و مهدی شفیعی، قهرمانان روایت‌شده در کتاب، از حاضران این مراسم بودند.

این مراسم در مقابل ساختمان تخریب‌شده مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTC) دانشگاه صنعتی شریف در جریان جنگ تحمیلی سوم برگزار شد.