به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، رئیس‌جمهور در پیامی خطاب به استاندار خراسان شمالی، کسب عنوان برگزیده دوم بخش «مدیران» در چهارمین رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت را تبریک گفت و از عملکرد و تلاش‌های بهمن نوری در پیشبرد سیاست‌های خانواده‌محور و حمایت از جوانی جمعیت قدردانی کرد؛ افتخاری ملی که جایگاه خراسان شمالی را در میان استان‌های پیشرو این حوزه برجسته می‌کند.

مسعود پزشکیان در این پیام با تأکید بر نقش راهبردی خانواده در پایداری اجتماعی، استمرار هویت ملی و تضمین آینده کشور، سیاست‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از اولویت‌های بنیادین حکمرانی و فراتر از یک تکلیف صرف دانست.

رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه خانواده در تربیت و پرورش نسلی خلاق، توانمند و مسئولیت‌پذیر، فرهنگ‌سازی در زمینه ازدواج و فرزندآوری را ضرورتی تاریخی و تمدنی توصیف کرد و بر نقش آن در پویایی اجتماعی و تقویت سرمایه انسانی کشور تأکید داشت.

دکتر پزشکیان همچنین با ابراز خرسندی از انتخاب استاندار خراسان شمالی به‌عنوان برگزیده دوم بخش مدیران در چهارمین رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت، این موفقیت را شایسته تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد این دستاورد، زمینه‌ساز تداوم تلاش‌ها با انگیزه و جدیت بیشتر در مسیر پاسداشت نهاد خانواده و تحقق جامعه‌ای جوان، پویا و برخوردار از اقتدار و پیشرفت باشد.