همزمان با افزایش روند بیکاری در انگلیس، جامعه این کشور با نسلی از جوانانی مواجه شده است که بخشی از آنان نه در کلاس‌های درس حضور دارند و نه در محیط کار، این وضعیت علاوه بر نداشتن درآمد، فرصت کسب تجربه، استقلال مالی و شکل گیری آینده شغلی جوانان انگلیسی را نیز محدود کرده و فشار بر خدمات عمومی را افزایش داده است. موضوعی که به یکی از بحث‌های مهم سیاسی و اقتصادیِ این کشور مبدل شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ بیکاری نزدیک یک میلیون و هفتصد هزار نفر به ویژه جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله در انگلیس که نه درس می‌خوانند و نه شاغلند، دولت انگلیس را واداشت طرحی نو و اصلاحات گسترده‌ای را در این باره در پیش گیرد و سالانه نزدیک به شش میلیارد پوند در طرح‌های جدید اشتغال‌زایی سرمایه گذاری کند.

میلبورن نماینده دولت برای چاره جویی در این باره می‌گوید: نتیجه‌ای که من به آن رسیده‌ام این است که طرح‌های نصف نیمه درباره اشتغال جوانان بیکار، به جایی نمی‌رسد، زیرا ابعاد این مشکل به اندازه‌ای بزرگ است که به طرحی جامع نیازمند است.

دولت انگلیس امیدوار است با اجرای این طرح جوانان وارد دوره‌های مهارت آموزی شوند، جوانانِ دارای مشکل، خدمات بهداشت روانی دریافت کنند و به جای کمک خرج به جوانان بیکار به صاحبان مشاغل پول داده شود تا جوانان بیکار را استخدام کنند تا بیکاری جوانان در یک دوره ده ساله از ۱۳ درصد فعلی به پنج درصد برسد.

کمی بیدنوک رهبر حزب محافظه‌کار خطاب به اندی برنهام نخست وزیر انگلیس می‌گوید: هر کاری ایشان در نظر دارد انجام دهد، ۱۰ سال طول می‌کشد آن هم با طرح‌هایی که هنوز آماده نیست. می‌خواهد وضعیت نظامی کشور را در ناتو تقویت کند، ده سال زمان می‌خواهد، می‌خواهد در کمک‌های دولتی صرفه جویی کند، ده سال زمان می‌خواهد و الان هم برای اشتغال جوانان بیکار، ده سال زمان می‌خواهد. جامعه نمی‌تواند ده سال معطل بماند، جوانان الان شغل می‌خواهند.

اجرای این طرح با قطع تدریجی بیمه بیکاری جوانان واکنش شماری از نمایندگان را نیز در پی داشت.

ریچارد برگن نماینده مجلس انگلیس در این باره می‌گوید: من عمیقا نگرانم که بخش عمده‌ای از جوانان معلول و بیمار، با اجرای این طرح، از کمک‌های دولتی محروم و بیش‌تر فقیر شوند.

دولت انگلیس همزمان با تجدید نظر در پرداخت کمک هزینه‌های بیکاری جوانان اعلام کرد طرح مهارت آموزی در مدارس را در دستور کار قرار داده تا دانش آموزان با کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های عملی از همان دوران تحصیل برای ورود به بازار کار آماده شوند.