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مردم آبادان و خرمشهر در شب دویستوشصتونهم تجمعات مردمی، با حضور در خیابان، بر اتحاد و اقتدار ایران تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم آبادان و خرمشهر در ادامه حضور شبانه خود در تجمعات مردمی، بار دیگر با حضور در خیابان، اتحاد و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این تجمع با گرامیداشت فرهنگ ایثار و مقاومت، بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت از اقتدار و انسجام ملی تأکید کردند.
حاضران همچنین با سر دادن شعار «با افتخار بسیجی انقلاب اسلامی هستیم»، بر همراهی و همبستگی خود با آرمانهای انقلاب تأکید کردند.