مردم آبادان و خرمشهر در شب دویست‌وشصت‌ونهم تجمعات مردمی، با حضور در خیابان، بر اتحاد و اقتدار ایران تأکید کردند.

آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها در شب دویست‌وشصت‌ونهم تجمعات مردمی، اتحاد و اقتدار ایران را فریاد زدند

آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها در شب دویست‌وشصت‌ونهم تجمعات مردمی، اتحاد و اقتدار ایران را فریاد زدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم آبادان و خرمشهر در ادامه حضور شبانه خود در تجمعات مردمی، بار دیگر با حضور در خیابان، اتحاد و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با گرامیداشت فرهنگ ایثار و مقاومت، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از اقتدار و انسجام ملی تأکید کردند.

حاضران همچنین با سر دادن شعار «با افتخار بسیجی انقلاب اسلامی هستیم»، بر همراهی و همبستگی خود با آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.