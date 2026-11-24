آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، مرجع تقلید شیعیان، در پیامی ویدئویی ضمن قدردانی از حضور و تلاش مردم در خیابان‌ها طی بیش از ۲۰۰ شب گذشته، این حضور را جلوه‌ای از استقلال‌طلبی و دفاع از میهن توصیف کرد و برای حاضران و میدان‌داران، عزت و سعادت دنیا و آخرت را از خداوند خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی با اشاره به حضور مستمر مردم در خیابان‌ها، به‌ویژه تلاش کسانی که در بیش از ۲۰۰ شب گذشته در این تجمعات حضور داشته‌اند، اظهار کرد: این تلاش‌ها و حضور‌ها به منزله احیای شب‌های ماه مبارک رمضان است و امیدوارم خداوند به فرد فرد میدان‌داران و خیابان‌داران، سعادت دنیا و آخرت عطا کند.

وی با اشاره به ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهدافشان در دو جنگ اخیر افزود: هیچ کس فکر نمی‌کرد این دو ابر قدرت اتمی به کشور ما حمله کنند و بی نتیجه بمانند.

این مرجع تقلید با استناد به روایات پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و امام صادق (ع) درباره دفاع از سرزمین و مقابله با تجاوز بیگانگان، گفت: همین آموزه‌ها شیعیان را به حضور در خیابان‌ها واداشته است.

آیت‌الله جوادی آملی همچنین با قدردانی از نیرو‌های ارتش و سپاه در حفظ سنگر‌های دفاعی، حضور مردم در خیابان‌ها را مکمل میدان مبارزه دانست و آن را جلوه‌ای از استقلال‌طلبی و دفاع از سرزمین عنوان کرد.