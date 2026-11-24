به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس قوه قضاییه در جمع خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب گفت: خون به ناحق ریخته‌شده و بدن‌های ارباً اربای کودکان شهید میناب، تا ابد سند رسوایی مدعیان دروغین حقوق بشر است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه نیز گفت: ۱۴ کارشناس، ۱۰ وکیل ایرانی و ۱۵ وکیل خارجی از ۵ قاره جهان پرونده خونخواهی کودکان میناب را در دست گرفته‌اند و در سه کشور اروپایی طرح دعوی شده است.