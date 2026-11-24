مسابقات رولر اسکی قهرمانی کشور در رشته استقامت، با حضور ۴۵ ورزشکار دختر و پسر در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان، در مجموعه کاریزبوم یزد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نخستین روز این رقابت‌ها، ورزشکاران در رشته استقامت با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان، در بخش پسران، امیرعباس جمشیدی با ثبت زمان ۵ دقیقه و ۱.۳۷ ثانیه عنوان نخست را کسب کرد.

محسن علی‌بابایی با زمان ۵ دقیقه و ۳۰.۲۹ ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و ماهان بطوانی با زمان ۵ دقیقه و ۴۵.۰۴ ثانیه سوم شد.

در بخش دختران هم گیسو فردوسیان با زمان ۵ دقیقه و ۲۳ ثانیه و ۸۸ صدم ثانیه، ستیا وروانی با زمان ۵ دقیقه و ۳۶ ثانیه و ۱۳ صدم ثانیه و سارا پالیزوان با زمان ۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه اول تا سوم شدند.

این مسابقات به مدت دو روز در یزد برگزار می‌شود و ورزشکاران فردا در رشته سرعت با یکدیگر رقابت خواهند کرد.