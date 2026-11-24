هومن جعفری و ارشیا پورغلام در رقابت‌های ژیمناستیک جام ورونین روسیه، در بخش قهرمان قهرمانان رده‌های بزرگسالان و جوانان صاحب دو مدال برنز شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هومن جعفری و ارشیا پورغلام در رقابت‌های ژیمناستیک جام ورونین روسیه، در بخش قهرمان قهرمانان رده‌های بزرگسالان و جوانان به ترتیب به مقام سوم رسیدند و دو مدال برنز کسب کردند.

همچنین در روز نخست رقابت‌های بین‌المللی ژیمناستیک جام ورونین روسیه، ژیمناست‌های جوان ایران در چند وسیله موفق به کسب سهمیه حضور در فینال شدند.



بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، در وسیله زمینی پارسا رضایی‌پور و راهین حسین‌پناهی، در خرک حلقه راهین حسین‌پناهی، در دارحلقه پارسا رضایی‌پور، در پارالل ارشیا پورغلام و در بارفیکس ارشیا پورغلام و ابوالفضل تقی‌زاده با عملکرد خود جواز حضور در فینال را کسب کردند.



