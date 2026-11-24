جمعی از بانوان بسیجی آبادان به مناسبت هفته بسیج با حضور در گلزار شهدای این شهر، یاد و خاطره شهدا و مادر رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به مناسبت هفته بسیج، جمعی از بانوان بسیجی شهرستان آبادان با حضور در گلزار شهدای این شهر، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

در این آیین، بانوان بسیجی یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، به‌ویژه مرحوم حسنی‌جان حاجی‌هاشمی، معروف به «ننه زاغی» و مادر رزمندگان دوران دفاع مقدس، را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با ادای احترام به مقام شهدا، بر ادامه راه و پاسداشت ارزش‌های دوران دفاع مقدس تأکید کردند.