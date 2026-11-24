بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیران مدرسه ساز گیلان بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیران مدرسه ساز گیلان بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیران مدرسه ساز گیلان بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیران مدرسه ساز گیلان بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیران مدرسه ساز گیلان بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیران مدرسه ساز گیلان بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیران مدرسه ساز گیلان بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیران مدرسه ساز گیلان بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیران مدرسه ساز گیلان بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیران مدرسه ساز گیلان بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیران مدرسه ساز گیلان بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیران مدرسه ساز گیلان بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیران مدرسه ساز گیلان بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیران مدرسه ساز گیلان بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیران مدرسه ساز گیلان بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیران مدرسه ساز گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حق‌شناس عصر امروز در بیست و هشتمین جشنواره تکریم خیرین مدرسه ساز گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی ، به‌ویژه شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر و دانش‌آموزان مظلوم مدرسه شجره طیبه، گفت: مسئولان ممکن است در مقاطع مختلف مسئولیت داشته باشند و بیایند و بروند، اما خیران همواره در میدان خدمت حضور دارند و آثار اقدامات آنان برای سال‌های طولانی باقی می‌ماند.

استاندار گیلان با بیان اینکه مدرسه سازی از ماندگارترین اقدامات خیرخواهانه است، افزود: هیچ کاری ماندگارتر از مدرسه‌سازی نیست و هیچ سرمایه‌گذاری به اندازه ساخت مدرسه نمی‌تواند در آینده یک جامعه اثرگذار باشد؛ از این‌رو امیدواریم با برکت زندگی و تلاش خیران، نهضت مدرسه‌سازی همچنان تداوم داشته باشد.

حق‌شناس با اشاره به جایگاه تاریخی زنان گیلان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، به نقش آنان در نهضت جنگل پرداخت و گفت : برای شناخت ظرفیت‌های اجتماعی گیلان باید به تاریخ این استان و نقش زنان در تحولات آن توجه کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های خواهر میرزا کوچک‌ جنگلی افزود: حدود ۱۱۲ سال پیش و در دوران نهضت جنگل، خانه خواهر میرزا علاوه بر اینکه محل برگزاری جلسات بود، در زمان‌های دیگر به محلی برای آموزش زنان تبدیل شده بود؛ موضوعی که نشان دهنده توجه پیشگامان این نهضت به آموزش و توانمندسازی بانوان است.

حق‌شناس با اشاره به وضعیت سرانه فضا‌های آموزشی در استان گفت: گیلان از نظر سرانه فضای آموزشی در وضعیت قابل توجهی قرار دارد و بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، سرانه این استان از میانگین کشوری بالاتر است.

وی افزود: با این حال، یکی از مسائل مهم استان، قدمت بخشی از مدارس و فرسودگی ساختمان‌های آموزشی است؛ چراکه گیلان از استان‌هایی بوده که در سال‌های گذشته زودتر به سمت توسعه فضا‌های آموزشی حرکت کرده و اکنون بخشی از مدارس آن به بازسازی، مقاوم‌سازی و نوسازی نیاز دارند.

استاندار گیلان با اشاره به فرهنگ نیکوکاری در این استان افزود: مردم گیلان همواره برای علم، دانش و فرهنگ ارزش ویژه‌ای قائل بوده‌اند و بسیاری از خیرین با صرفه‌جویی در هزینه‌های شخصی خود، منابع مالی‌شان را به ساخت مدرسه و توسعه آموزش اختصاص می‌دهند.

هادی حق‌شناس در ادامه با اشاره به ظرفیت دانشگاهی استان گفت: امروز حدود ۱۰۰ هزار دانشجو و استاد در مجموعه آموزش عالی گیلان حضور دارند که نشان‌دهنده ظرفیت علمی و دانشگاهی قابل توجه این استان است.

وی با اشاره به چهره‌های برجسته علمی و فرهنگی برخاسته از گیلان، از دکتر محمدعلی مجتهدی، دکتر محمد معین، دکتر صالحی، هوشنگ ابتهاج (سایه)، کیومرث صابری فومنی و پروفسور مجید سمیعی به‌عنوان بخشی از سرمایه‌های علمی و فرهنگی کشور نام برد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان هم در این مراسم با تأکید بر نقش اثرگذار خیرین مدرسه‌ساز در توسعه فضا‌های آموزشی گفت: توسعه عدالت آموزشی با مشارکت خیرین شتاب می‌گیرد.

علی دقیق با بیان اینکه خیرین مدرسه‌ساز با دستان سخاوتمند و نگاه مسئولانه خود، در مسیر ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای دانش آموزان گام بر می‌دارند افزود: ساخت مدرسه صرفاً ساخت یک فضای فیزیکی نیست؛ بلکه هر دانش‌آموزی که در این مدارس تحصیل می‌کند و به موفقیتی دست می‌یابد، بخشی از این موفقیت و ماندگاری به نام خیرین نیک‌اندیش ثبت خواهد شد.

وی اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضا‌های آموزشی استان گفت: حذف مدارس کانکسی مستقل، جمع‌آوری مدارس سنگی و احداث فضا‌های آموزشی در مناطق دارای سرانه پایین آموزشی، از جمله گام‌های مهمی بوده که با همراهی خیرین در سال‌های گذشته دنبال شده است.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور هم در این مراسم گفت: با همت خیرین، مشارکت مردم و تلاش گروه‌های جهادی، هزار و ۳۰۰ مدرسه آسیب‌دیده از جنگ تا امروز بازسازی و تحویل آموزش‌وپرورش شد.

محمد شاه‌حسینی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد طرح‌های آموزشی افتتاح‌شده با مشارکت خیرین به ثمر رسیده است، تأکید کرد: خیرین تنها مدرسه نمی‌سازند، بلکه در حقیقت آینده کشور را می‌سازند.

وی با اشاره به افتخارآفرینی دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های علمی بین‌المللی گفت: سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش، سرمایه‌گذاری در ریشه‌های پیشرفت کشور است و ثمره آن تربیت نسل‌هایی خواهد بود که آینده ایران را رقم می‌زنند. او با تجلیل از مردم ولایتمدار و دوستدار اهل‌بیت (ع) در گیلان، از تلاش‌های ماندگار خیرین مدرسه‌ساز قدردانی کرد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز گیلان هم در این مراسم با اشاره به اینکه مدرسه را فراتر از یک بنا و خاستگاه اندیشه و آگاهی دانست و بر نقش بی‌بدیل خیرین در ساختن آینده دانش‌آموزان و حمایت از استعداد‌های محروم تأکید کرد و گفت: مدرسه صرفاً مجموعه‌ای از آجر و آهن و سیمان نیست؛ مدرسه خاستگاه اندیشه، سرچشمه آگاهی و نغمه آغاز ساختن فردای روشن‌تر است.

در پایان این مراسم هم از خیرین مدرسه ساز تجلیل شد.