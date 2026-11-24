

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، اشرفی در برنامه پرسمان صدا و سیمای خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های هفته جهانی کارآفرینی گفت: در این هفته ۱۸ برنامه محوری و چهار رویداد کارآفرینی در دانشگاه‌های استان برگزار شد.



وی افزود: برگزاری زنگ کارآفرینی در یکی از مدارس خراسان جنوبی و برپایی نمایشگاه با محوریت مدیریت کلینیک کسب‌وکار از دیگر برنامه‌های این هفته بوده است.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به حمایت‌های دولت از کارآفرینان و ایجاد اشتغال افزود: مشوق‌هایی از جمله معافیت‌های بیمه‌ای و یارانه دستمزد برای افراد متقاضی راه‌اندازی کسب‌وکار و نیرو‌های شغل اولی در نظر گرفته شده است.



اشرفی گفت: همچنین در صورت به‌کارگیری زندانیان آزادشده و افراد سرپرست خانوار، دولت ۳۵ درصد حقوق قانون کار را پرداخت می‌کند.



وی با اشاره به نقش کانون کارآفرینان برتر خراسان جنوبی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی گفت: مطالبات و دغدغه‌های کارآفرینان از طریق نمایندگان این کانون در جلسات استانی مطرح و پیگیری می‌شود و این نشست‌ها با حضور مستمر مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بر استفاده دستگاه‌های اجرایی از محصولات تولید داخل استان، به‌ویژه تولیدات حوزه فناوری، تأکید شده است.



اشرفی با بیان اینکه ۲۷ دستگاه اجرایی در خراسان جنوبی دارای تعهد اشتغال هستند، گفت : تاکنون حدود ۷۲ درصد از تعهد اشتغال سال جاری محقق شده است و تلاش می‌کنیم در ادامه، ظرفیت‌های اشتغال در مناطق روستایی، مرزی، عشایری و همچنین حوزه بانوان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.



وی از برگزاری هفت کارگروه اشتغال از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و درباره طرح کالابرگ نیز افزود : از دی‌ پارسال تاکنون، میزان فروش پنج هزار فروشگاه متصل به این طرح در خراسان جنوبی به بیش از ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: مطالبات فروشگاه‌های استان نیز تا پایان امروز، ۱۴ آبان، به حساب صاحبان آنها واریز می‌شود و برنج بیشترین میزان خرید مردم از اقلام کالابرگ را به خود اختصاص داده است.



عضو هیئت‌مدیره کانون کارآفرینان برتر خراسان جنوبی، با انتقاد از نگاه یکسان دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های صنعتی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان نباید مشابه واحد‌هایی که دارای سوله و کارگاه هستند، ارزیابی شوند؛ چراکه ماهیت فعالیت و دارایی‌های این شرکت‌ها متفاوت است.



پاسپان افزود: یکی از مطالبات اصلی کارآفرینان، تسهیل‌گری بیشتر دولت و کاهش موانع پیش روی کسب‌وکارهاست تا فعالان اقتصادی بتوانند با دغدغه کمتری مسیر پیشرفت را طی کنند.



وی با اشاره به برنامه‌های ترویجی هفته جهانی کارآفرینی گفت : ۱۸ برنامه محوری در حوزه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی برگزار شد که اجرای این برنامه‌ها محدود به این هفته نیست و در طول سال نیز ادامه خواهد داشت.



عضو هیئت‌مدیره کانون کارآفرینان برتر خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت کمیسیون فناوری اطلاعات و شرکت‌های دانش‌بنیان در اتاق بازرگانی استان گفت: تلاش می‌کنیم چالش‌های حوزه فناوری اطلاعات، به‌ویژه در زمینه دارایی‌های نامشهود، به‌درستی برای مسئولان تبیین شود.



پاسپان حمایت از تولیدات داخل استان را از دیگر مطالبات کارآفرینان دانست و افزود: انتظار داریم در صورت تولید یک کالا در استان، فرهنگ‌سازی و حمایت لازم برای استفاده از آن انجام شود که خوشبختانه استاندار نیز نگاه ویژه‌ای به این موضوع دارد.



وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ کارآفرینی گفت: آموزش در سطح خانواده باید در اولویت قرار گیرد و پس از آن مدارس و دانشگاه‌ها نیز به این موضوع توجه کنند.



عضو هیئت‌مدیره کانون کارآفرینان برتر خراسان جنوبی همچنین خواستار تعامل فعال‌تر دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی شد و افزود: معاونت‌ها و مجموعه‌های دولتی نباید منتظر مراجعه بخش خصوصی باشند، بلکه باید با حضور در میان فعالان اقتصادی، زمینه همکاری، رفع موانع و پیشرفت کسب‌وکار‌ها را فراهم کنند.