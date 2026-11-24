مرزنشینان روستای ابوعقاب آبادان، هم‌زمان با تلاش برای رونق کشاورزی و تولید، در پاسداری از امنیت مرزهای کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در روستای ابوعقاب از توابع دهستان منیوحی شهرستان آبادان، مردمانی زندگی می‌کنند که در کنار فعالیت‌های کشاورزی و تلاش برای رونق تولید، خود را مسئول حفظ امنیت و آرامش مرزهای کشور می‌دانند.

بسیجیان و مرزنشینان این روستا با روحیه مسئولیت‌پذیری، در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی حضور دارند و تلاش می‌کنند با فعالیت در بخش کشاورزی، به رونق تولید و توسعه منطقه کمک کنند.

این مرزنشینان، تولید و پاسداری از مرزهای کشور را دو مسئولیت مهم می‌دانند و با حضور در این عرصه‌ها، نقش خود را در آبادانی منطقه و حفظ امنیت مرزها ایفا می‌کنند.