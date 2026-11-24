به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی در مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان، ضمن قدردانی از همراهی شورای تأمین و نهاد‌های امنیتی استان و با اشاره به وضعیت بارش‌ها و مقایسه آن با سال گذشته اظهار کرد: با وجود اینکه بارندگی‌ها بعد از ۱۴ آذرماه آغاز شد و در بخش اراضی کشاورزی به‌ویژه در زمینه پنجه‌زنی با شرایط سختی مواجه بودیم، اما با لطف خداوند متعال و تلاش شبانه‌روزی کشاورزان، پیش‌بینی تولید گندم در استان محقق شد و خرید تضمینی این محصول راهبردی توسط بخش‌های دولتی و خصوصی به انجام رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر اینکه سختی‌های کشاورزی در سال گذشته تنها به موضوع آب و هوا محدود نمی‌شد تصریح کرد: اجرای طرح جراحی اقتصادی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، اگرچه بنا بر ضرورت‌های کشور انجام گرفت، اما فشار اقتصادی سنگینی را بر دوش کشاورز و تولیدکننده گذاشت. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید، تغییر در قیمت نهاده‌های دامی و مسائل مربوط به زراعت، هزینه‌های تحمیلی زیادی را ایجاد کرد که با این وجود، تولیدکنندگان عزیز با تمام توان پای کار ماندند.

وی ضمن تمجید از مقاومت فعالان بخش کشاورزی در برابر تحریم‌های ظالمانه و محاصره‌های دریایی، هوایی و زمینی کشور افزود: با همت کارخانه‌های آردسازی، کشاورزان و بهره‌بردارانی که لحظه‌ای چرخه تولید را متوقف نکردند، امروز شاهد خودکفایی و تأمین حدود ۸۵ درصد از نیاز‌های غذایی کشور در داخل هستیم.

شفیعی با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش‌های مختلف کشاورزی، دامی و صنایع تبدیلی گفت: در حوزه دام و طیور، با وجود تمامی چالش‌ها، جایگاه پرورش مرغ تخم‌گذار مادر در رتبه چهارم و تولید گوشت در رتبه‌های کشوری تثبیت شده است؛ به‌طوری‌که این استان رتبه هفتم کشوری را در این حوزه به خود اختصاص داده و به عنوان سازمان نمونه کشوری و دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی معرفی شده است.

وی به ظرفیت ۵.۲ میلیون تُنی صنایع تبدیلی در استان اشاره کرد و افزود: آذربایجان شرقی با وجود اینکه در برخی محصولات بستر تولید اولیه ندارد، اما به قطب فرآوری و بسته‌بندی تبدیل شده است؛ به عنوان مثال، بزرگ‌ترین مرکز فرآوری و بسته‌بندی خرما و همچنین رتبه نخست فرآوری و صادرات کشمش کشور به این استان اختصاص دارد که مایه افتخار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان با تأکید بر بهره‌گیری از یافته‌های نوین علمی، مراکز تحقیقاتی استان، مؤسسه بیوتکنولوژی صنایع غذایی شمال‌غرب کشور و همکاری ادارات کل وابسته همچون دامپزشکی، منابع طبیعی، امور عشایری، شرکت غله و خدمات بازرگانی و سازمان تعاون روستایی خاطرنشان کرد: بستر لازم برای تولید محصولاتی کافی، سالم و ایمن فراهم است و امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها، شاهد رشد روزافزون بخش کشاورزی باشیم.