به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، آیین معرفی و رونمایی از چهار عنوان کتاب و با مشارکت مجمع جهانی قلم در سالن سینما فجر فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار شد.

این آیین با عنوان «فصل نانوشته» و با محوریت روایت جنگ‌های اخیر، فرصتی برای بازخوانی رویداد‌های معاصر و ثبت تجربه‌ها برای انتقال به نسل‌های آینده است.

در این مراسم، ابوالقاسم وردیانی نویسنده، سیدمحمد حسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید صفاتاج نویسنده و پژوهشگر، ناهید حبیبی نویسنده و‌ام‌السلمه حاجی‌خداکرم نویسنده، به عنوان سخنران حضور داشتند.

چهار عنوان کتاب «از فرش تا عرش»، «روح مستقل»، «پرواز تا بی‌نهایت» و «غروب شیلر» معرفی و رونمایی شد.

کتاب «روح مستقل» به موضوع روح، مرگ و معاد با استناد به آیات و روایات می‌پردازد.

کتاب «از فرش تا عرش» درباره نیکوکاری، باقیات‌الصالحات و آثار ماندگار اعمال خیر است.

کتاب «پرواز تا بی‌نهایت» با محوریت خودشناسی و با بهره‌گیری از آیات و روایات، به جایگاه انسان در آفرینش می‌پردازد.

کتاب «غروب شیلر» به قلم‌ام‌السلمه حاجی‌خداکرم، فرزند سرلشکر شهید سیدجواد خداکرم، روایتگر زندگی این شهید است.

این برنامه در راستای پاسداشت فرهنگ کتاب‌خوانی و تاکید بر نقش کتاب در حفظ حافظه تاریخی، انتقال معارف و ماندگار ساختن روایت‌های نسل امروز برگزار شد.