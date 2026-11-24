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آیین رونمایی از چهار عنوان کتاب در برنامه «فصل نانوشته» در فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، آیین معرفی و رونمایی از چهار عنوان کتاب و با مشارکت مجمع جهانی قلم در سالن سینما فجر فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار شد.
این آیین با عنوان «فصل نانوشته» و با محوریت روایت جنگهای اخیر، فرصتی برای بازخوانی رویدادهای معاصر و ثبت تجربهها برای انتقال به نسلهای آینده است.
در این مراسم، ابوالقاسم وردیانی نویسنده، سیدمحمد حسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید صفاتاج نویسنده و پژوهشگر، ناهید حبیبی نویسنده وامالسلمه حاجیخداکرم نویسنده، به عنوان سخنران حضور داشتند.
چهار عنوان کتاب «از فرش تا عرش»، «روح مستقل»، «پرواز تا بینهایت» و «غروب شیلر» معرفی و رونمایی شد.
کتاب «روح مستقل» به موضوع روح، مرگ و معاد با استناد به آیات و روایات میپردازد.
کتاب «از فرش تا عرش» درباره نیکوکاری، باقیاتالصالحات و آثار ماندگار اعمال خیر است.
کتاب «پرواز تا بینهایت» با محوریت خودشناسی و با بهرهگیری از آیات و روایات، به جایگاه انسان در آفرینش میپردازد.
کتاب «غروب شیلر» به قلمامالسلمه حاجیخداکرم، فرزند سرلشکر شهید سیدجواد خداکرم، روایتگر زندگی این شهید است.
این برنامه در راستای پاسداشت فرهنگ کتابخوانی و تاکید بر نقش کتاب در حفظ حافظه تاریخی، انتقال معارف و ماندگار ساختن روایتهای نسل امروز برگزار شد.