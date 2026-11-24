مراجعه اهداکنندگان به پایگاه‌های اهدای خون خراسان رضوی به علت آلودگی و برودت هوا کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت:خون سالم، نیاز ضروری برای تمام افراد به‌ویژه بیماران محسوب می‌شود و مصدومان حوادث ترافیکی، مادران باردار و بیماران تالاسمی، هموفیلی و سرطانی ... نیاز بیشتری به خون و فرآورده‌های خونی سالم دارند.

وی خاطرنشان کرد: افراد مومن، خیّر و نوع دوست در چنین شرایطی، بیماران و نیازمندان به خون و انواع فرآورده‌های خونی را تنها نگذارند بلکه با مراجعه به مراکز انتقال خون باعث برطرف شدن نیاز بیمارستان‌ها و بیماران بویژه افراد مبتلا به تالاسمی، هموفیلی و سرطان شوند.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی اظهار کرد: پایگاه‌های فعال اهدای خون در سطح شهر مشهد عبارتند از: پایگاه اهدای خون سناباد: انتهای خیابان سناباد جنب مرکز بهداشت استان،پایگاه مستقر در حرم مطهر رضوی صحن پیامبر اسلام (ص) جنب ورودی باب الکاظم (ع)، پایگاه امام رضا (ع): میدان تقی آباد - ابتدای خیابان دانشگاه، پایگاه شهید سلیمانی (میلاد): آزاد شهر - چهارراه میلاد - بین استقلال ۲ و ۴، پایگاه شهید کریمی: قاسم آباد - چهارراه مخابرات - شریعتی ۲۸و پایگاه مهر: بلوار ابوطالب- نبش ابوطالب ۳۳.

وی تاکید کرد: به همراه داشتن کارت شناسایی جهت اهدای خون، الزامی است.