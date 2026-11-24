در هفته پنجم لیگ برتر هندبال، سپاهان بُرد، سپاهان نوین باخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در هفته پنجم لیگ برتر هندبال عصر امروز دو تیم سپاهان و سپاهان نوین در خانه به مصاف حریفان خود رفتند.

در این هفته سپاهان از مقاومت شهرداری تبریز پذیرایی کرد و در نهایت با نتیجه ۳۷ بر ۱۶ پیروز این دیدار شد.

سپاهان نوین نیز هرچند در اصفهان میزبان مس کرمان بود، اما در نهایت با نتیجه ۳۱ بر ۳۰ از میهمانش شکست خورد.

به این ترتیب سپاهان پنجمین برد و دهمین امتیاز خود در لیگ برتر را به دست آورد؛ سپاهان نوین نیز با قبول دومین شکست فصل، ۵ امتیازی باقی ماند.