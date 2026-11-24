فرمانده بسیج ادارات کل کشور با تأکید بر ضرورت مسئله‌محوری و استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی برای رفع مشکلات آبادان و خرمشهر گفت: بسیج با شناسایی مسائل و پیگیری آنها در سطح شهرستان، استان و کشور، برای رفع مشکلات مردم تلاش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سردار غلامرضا حسن‌پور در نشست شورای اداری شهرستان آبادان با اشاره به عقب‌ماندگی آبادان و خرمشهر متناسب با ظرفیت‌ها و پیشینه این دو شهر گفت: این وضعیت ناشی از کم‌کاری مردم نیست، بلکه مردمی که سال‌ها محاصره و اشغال شهرهای خود را تجربه کرده‌اند، شایسته توجه و خدمت‌رسانی بیشتری هستند.

وی افزود: مسئله‌محوری و رفع مشکلات مردم از اولویت‌های دوره جدید بسیج است و در همین راستا، طرح برگزاری اردوی جهادی مدیران برای شناسایی مسائل مناطق مختلف و پیگیری آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

حسن‌پور ادامه داد: مشکلاتی که در سطح شهرستان و استان قابل حل نباشد، با پیگیری در سطح ملی و از طریق ارتباط با معاون اول رئیس‌جمهور و وزیران دنبال خواهد شد.

وی با اعلام آمادگی بسیج برای همکاری با دولت و دستگاه‌های اجرایی گفت: گروه‌های جهادی بسیج نیز در کنار مجموعه‌های خدمت‌رسان برای رفع مشکلات مردم آبادان و خرمشهر فعالیت خواهند کرد.

فرماندار ویژه آبادان نیز در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تهدیدهای دشمن گفت: با وجود فشارهای اقتصادی، در تأمین اقلام مصرفی مردم کمبودی وجود ندارد و دولت با اتخاذ تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط تلاش می‌کند.

وی با اشاره به موقعیت مرزی آبادان و برخورداری این شهرستان از مرزهای آبی افزود: تهدیدهای موجود در دریا تا حدودی بر روند صادرات و واردات تأثیر گذاشته است، اما تجار و مالکان لنج‌ها و شناورها با روش‌های ابتکاری توانسته‌اند بخش قابل توجهی از مایحتاج ضروری را از مسیرهای مختلف تأمین کنند.

فرماندار ویژه آبادان همچنین از تلاش برای مدیریت قیمت‌ها با هماهنگی اتحادیه‌های صنفی خبر داد و گفت: با توجه به فشارهای اقتصادی، افزایش قیمت‌هایی در بازار مشاهده می‌شود، اما تلاش شده است با ایجاد نظم در فعالیت اتحادیه‌ها، از تنش‌های بیشتر قیمتی جلوگیری شود.

در این نشست که با محوریت بررسی نقش و اقدامات بسیج در خدمت‌رسانی به مردم برگزار شد، همچنین از کارکنان نمونه بسیج ادارات شهرستان آبادان تجلیل شد.