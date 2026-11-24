همزمان با هفته بسیج، همایش «پهلوان میدان» با حضور جمعی از مسئولان و اعضای هیئت‌های ورزشی استان کرمان برگزار شد و طی آن از خانواده‌های معظم شهدا، قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی استان تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان، در این مراسم با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران کرمانی در رقابت‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا اظهار کرد: برای نخستین بار در این رقابت‌ها، دو ورزشکار استان کرمان موفق به کسب مدال در بازی‌های آسیایی شدند.

وی همچنین با اشاره به عملکرد درخشان ورزشکاران استان در بازی‌های پاراآسیایی افزود: ورزشکاران کرمانی در این رقابت‌ها موفق به کسب ۱۶ مدال شدند که این تعداد معادل ۱۰ درصد از مجموع مدال‌های کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در ادامه با تأکید بر حمایت از قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی خاطرنشان کرد: پاداش ورزشکاران افتخارآفرین استان در رقابت‌های آسیایی و پاراآسیایی، در زمان مناسب و با حضور مسئولان به آنان اهدا خواهد شد.

این همایش با هدف پاسداشت مقام شهدا و ارج نهادن به تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های قهرمانان ورزشی استان کرمان برگزار شد.