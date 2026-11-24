بهره‌برداری از سد خاکی بیدشک دلیجان با ظرفیت ذخیره‌سازی ۵۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب، تأثیر چشمگیری در تأمین پایدار منابع آبی در دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت هفته بسیج و در راستای تقویت زیرساخت‌های آبی و مدیریت بهینه منابع آب، سد خاکی بیدشک دلیجان با هدف ذخیره‌سازی آب و مقابله با چالش‌های کم‌آبی به بهره برداری رسید.

سد بیدشک با ظرفیت ذخیره‌سازی ۵۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب می‌تواند تأثیر بسزایی در تأمین منابع آبی پایدار در منطقه داشته باشد.

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گروه جهادی بسیج مهندسین ناحیه محلات همزمان با هفته بسیج، با راه‌اندازی کلینیک سیار دامپزشکی، اقدام به واکسیناسیون رایگان ۵۰۰۰ راس دام در سطح روستا‌های شهرستان محلات کرد.

این اقدام با هدف خدمت‌رسانی به مناطق محروم و حمایت از دامداران انجام شد.

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شورای اجتماعی شهرستان شازند، با محوریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تشکیل جلسه داد.



