وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به افزایش ظرفیت گذر ترافیک ارتباطی کشور از ۲.۵ به ۶.۵ ترابیت بر ثانیه از ابتدای دولت چهاردهم، از پیشرفت ۴۰ درصدی طرح گذرگاه ارتباطی ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت: این گذرگاه می‌تواند ظرفیت ایران را برای انتقال ترافیک از شرق به غرب جهان تقویت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست با فعالان بخش خصوصی و اقتصاد دیجیتال استان اردبیل با تأکید بر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای اظهار کرد: وزارت ارتباطات در تعامل با کشور‌های همسایه، از جمله عراق و ارمنستان، اقدامات مؤثری انجام داده و برای تقویت همکاری‌های فناوری با جمهوری آذربایجان نیز آمادگی دارد.

وی با تأکید بر نقش تسهیل‌گرانه دولت افزود: رویکرد ما تصدی‌گری نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با معرفی ظرفیت‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور به طرف‌های خارجی، زمینه شکل‌گیری همکاری‌های مشترک را فراهم کنیم. استان اردبیل نیز ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه این تعاملات دارد.

افزایش ظرفیت گذر ترافیک کشور به ۶.۵ ترابیت بر ثانیه

وزیر ارتباطات با اشاره به رشد ترانزیت ترافیک ارتباطی کشور از ۲.۵ به ۶.۵ ترابیت بر ثانیه از ابتدای دولت چهاردهم گفت: ایجاد کریدور ارتباطی میان ایران و جمهوری آذربایجان در دستور کار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد و تاکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

هاشمی با اشاره به برنامه تکمیل این پروژه تا پایان سال آینده افزود: هدف ما فعال‌سازی ظرفیت اردبیل در قالب یک کریدور دیجیتال منطقه‌ای است. با توجه به تعاملات ارتباطی با کشور‌های ترکمنستان، قزاقستان و چین و موقعیت ایران در جنوب کشور، ظرفیت مناسبی برای انتقال ترافیک از شرق به غرب جهان وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به تأثیر هوش مصنوعی بر الگوی مصرف شبکه تصریح کرد: با گسترش فناوری‌های نوین، در کنار سرعت دانلود، سرعت آپلود و ظرفیت ارسال داده نیز اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است.

توسعه اقتصاد دیجیتال با مشارکت بخش خصوصی

هاشمی با اشاره به صدور مجوز‌های مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال استان اردبیل، از آمادگی وزارت ارتباطات برای سرمایه‌گذاری در این مرکز بر اساس پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی فعالان و مسئولان استان خبر داد.

وی همچنین افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان را یکی از مطالبات مردم اردبیل دانست و گفت: این پروژه که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود، در ابتدای دولت چهاردهم با پیشرفت حدود ۵۰ درصد تحویل گرفته شد و اکنون به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت حضور حداکثری شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی در این مجموعه افزود: اکنون بستر مناسبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در استان فراهم شده و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، این زیرساخت را به ارزش اقتصادی و بهره‌وری تبدیل کنیم.

هاشمی کشاورزی هوشمند را از اولویت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال در استان دانست و با اشاره به ظرفیت اردبیل در حوزه گلخانه‌های هوشمند، بر آمادگی وزارت ارتباطات و پارک فناوری اطلاعات برای حمایت از توسعه این حوزه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد‌های فعالان استان درباره سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)، از آمادگی برای بررسی راهکار‌های افزایش مشارکت و دیده‌شدن ظرفیت شرکت‌های استانی خبر داد.

شرایط برابر؛ مطالبه فعالان فناوری استان

وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت تقویت نقش‌آفرینی شرکت‌های داخلی در عرصه فناوری اظهار کرد: هدف ما این است که در حوزه فناوری صرفاً مصرف‌کننده نباشیم و بتوانیم در عرصه ملی و بین‌المللی نقش فعال‌تری ایفا کنیم.

هاشمی افزود: استان اردبیل به امتیاز ویژه نیاز ندارد، بلکه باید از شرایط برابر برای فعالیت و رقابت برخوردار باشد. وزارت ارتباطات نیز از پیشنهاد‌های مشخص و اجرایی فعالان استان در این زمینه حمایت می‌کند.

آموزش مهارت‌های دیجیتال به نسل جدید

وی با اشاره به اجرای طرح «ایران دیجیتال» گفت: سرمایه انسانی از مهم‌ترین ارکان توسعه است و آموزش فناوری‌های نوین باید از سنین پایین آغاز شود.

هاشمی با اشاره به جایگاه ششم استان اردبیل در این طرح افزود: در قالب ایران دیجیتال، دانش‌آموزان از دوره متوسطه اول با فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی آشنا می‌شوند و استعدادسنجی و ارزیابی مستمر آنها نیز انجام می‌شود تا در آینده زمینه معرفی استعداد‌ها به شرکت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی فراهم شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به بازدید اخیر خود از مجموعه آموزشی «تومو» در ارمنستان، بر ضرورت جهت‌دهی به استفاده نسل جدید از فضای مجازی تأکید کرد و گفت: نمی‌توان با نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های فضای مجازی مسائل این حوزه را حل کرد؛ بلکه باید با آموزش و برنامه‌ریزی، این ظرفیت را در مسیر پیشرفت کشور به کار گرفت.

حمایت از ایجاد مراکز داده با مشارکت بخش خصوصی

هاشمی در پاسخ به درخواست فعالان استان برای توسعه مراکز داده، از آمادگی وزارت ارتباطات برای حمایت از ایجاد این مراکز در اردبیل خبر داد و گفت: تجربه ایجاد مراکز داده با محوریت دولت در برخی استان‌ها موفق نبوده است؛ چراکه در مواردی به دلیل نبود تقاضای کافی و توجیه اقتصادی، تجهیزات و منابع صرف‌شده به بهره‌برداری مؤثر نرسیده‌اند.

وی افزود: ایجاد مرکز داده باید بر اساس نیاز واقعی، میزان تقاضا و توجیه اقتصادی انجام شود. دولت نیز می‌تواند در تأمین ارتباطات پایدار، زیرساخت برق، فضای استقرار و ارائه تسهیلات از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حمایت کند.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: توسعه فعالیت‌های فناورانه در استان نباید به استقرار مرکز داده در همان استان مشروط شود؛ چراکه دسترسی به شبکه ارتباطی کشور و ظرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت، امکان استفاده از خدمات موردنیاز را فراهم می‌کند.

آمادگی برای حمایت از توسعه آزمایشگاه‌های امنیت سایبری

هاشمی با اشاره به فعالیت هشت شرکت دارای تأییدیه افتا در استان اردبیل، این ظرفیت را زمینه مناسبی برای توسعه خدمات امنیت سایبری دانست و گفت: شرکت‌های فعال باید نیاز‌های خود را برای ایجاد زیرساخت یا آزمایشگاه مشترک به‌صورت یکپارچه بررسی و پیشنهاد‌های خود را به وزارت ارتباطات ارائه کنند.

وی از آمادگی وزارت ارتباطات و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بررسی و حمایت از این پیشنهاد‌ها خبر داد و افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال بدون توجه ویژه به امنیت امکان‌پذیر نیست.

توسعه ابر دولت با تکیه بر استانداردسازی و بخش خصوصی

وزیر ارتباطات با اشاره به تکلیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه برای ایجاد ابر دولت اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از مراکز داده دستگاه‌های اجرایی به دلیل رعایت‌نشدن استاندارد‌های فنی، مشکلات تأمین انرژی و ملاحظات امنیتی، پاسخگوی نیاز‌ها نیستند.

هاشمی افزود: هدف از توسعه ابر دولت، استانداردسازی مراکز داده و فراهم‌کردن امکان اتصال و بهره‌برداری یکپارچه از ظرفیت آنهاست.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دولت از اجرا به تسهیل‌گری تصریح کرد: تجربه نشان داده است که اجرای مستقیم پروژه‌های فناوری توسط دولت همیشه به بهره‌وری مطلوب منجر نمی‌شود. به همین دلیل باید تأمین خدمات موردنیاز را تا حد امکان از ظرفیت بخش خصوصی دنبال کنیم؛ چراکه این خدمات به پشتیبانی مستمر و شبانه‌روزی نیاز دارند.

اجرای مصوبات سفر قبلی اردبیل مطابق برنامه

هاشمی در پایان با اشاره به مصوبات سفر قبلی خود به اردبیل در بهار سال گذشته گفت: با وجود شرایط دشوار کشور، اجرای مصوبات این سفر متوقف نشده و بر اساس ارزیابی‌ها، بخش قابل توجهی از آنها مطابق برنامه یا حتی جلوتر از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در حال اجراست.

وی ابراز امیدواری کرد با افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها و تداوم همکاری وزارت ارتباطات، استانداری و فعالان بخش خصوصی، روند توسعه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال در استان شتاب بیشتری بگیرد.

فعالان حوزه کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال استان اردبیل نیز در این نشست، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره توسعه زیست‌بوم نوآوری استان مطرح کردند. توسعه پارک علم و فناوری و کارخانه نوآوری اردبیل، افزایش تسهیلات تبصره‌ای برای شرکت‌های فعال و حمایت از استفاده از تولیدات بومی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جمله موضوعات مورد تأکید آنان بود.

همچنین ایجاد زمینه همکاری راهبردی میان وزارت ارتباطات و دانشگاه محقق اردبیلی، حمایت از آموزش هوش مصنوعی، بررسی راه‌اندازی مرکز داده در استان و بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی در صنعت ساختمان، از دیگر درخواست‌ها و پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این نشست بود.