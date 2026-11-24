به مناسبت هفته بسیج برنامه‌های مختلف در استان از برپایی همایش تا بزرگداشت یاد شهدا و تکریم خانواده شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به مناسبت هفته بسیج امروز در همایش پیشگامان رهایی جمعی از دانشجویان با فرمانده سپاه نینوای استان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

سردار حسینی در این دیدار گفت:بسیج یادگار امام راحل است و اکنون با روحیه کار آفرینی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حضور دارد و برای ارائه خدمت از جمله اردو‌های جهادی و طرح‌های محرومیت زدایی فعال است.

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جهادگران پزشکی و حقوقی با اجرای طرح کلان نصر در شهرستان گمیشان خدمات رایگان به مردم این منطقه ارائه کردند.

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مردم آزادشهر در تجمع شبانه یاد و خاطره شهدای روستای اکبرآباد این شهر را گرامی داشتند.

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مراسم آبرو محله به یاد شهید جاوید الاثر حسین یعقوبی در روستای عطاآباد شهرستان آق قلا برگزار شد.

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یادواره ۴ شهید روستای مازیاران و ۶ شهید خوشنام بخش فندرسک با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا برگزار شد.

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جمعی از مسئولان شهرستان کردکوی همراه با پرچم اهدایی رهبری به دیدار مادران شهدای این شهر رفتند.

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فرمانده سپاه شهرستان گالیکش نیز به دیدار مادر شهید علیرضا درگی در روستای مهردشت این شهرستان رفت و از او دلجویی کرد.

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هم‌زمان با هفته بسیج، در تجمع شبانه نگین شهر کرسی تلاوت شهدایی برگزار و یاد شهدا از جمله سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین گرامی داشته شد.