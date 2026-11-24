تجلیل از برگزیدگان جشنواره نهجالبلاغه در انار
بیش از ۴۰۰ نفر در نخستین جشنواره «نهجالبلاغه؛ راه سعادت» در شهرستان انار شرکت کردند که طی مراسمی از آنها تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
، آیین اختتامیه این جشنواره با حضور حجتالاسلام علیدادی سلیمانی امام جمعه شهرستان انار، میرحسینی فرماندار و جمعی از مسئولان برگزار شد.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی در این مراسم با اشاره به جایگاه نهجالبلاغه در زندگی فردی و اجتماعی انسان گفت: امروز ما بر سر سفره پربرکت نهجالبلاغه نشستهایم؛ کتابی ارزشمند که برای همه ابعاد زندگی بشر پیام و راهکار دارد.
وی با تشریح ویژگیهای این کتاب ارزشمند افزود: نهجالبلاغه سه بخش اصلی خطبهها، نامهها و حکمتها را در بر میگیرد که هر یک سرشار از مضامین عمیق و معارف بلند است.
امام جمعه انار خاطرنشان کرد: نهجالبلاغه کتابی جامع است که ابعاد گوناگون زندگی انسان را مورد توجه قرار داده و بهرهگیری از معارف آن میتواند چراغ راه سعادت انسان در عرصههای مختلف زندگی باشد.
در پایان این مراسم، از برگزیدگان نخستین جشنواره «نهجالبلاغه؛ راه سعادت» با اهدای جوایزی تجلیل شد.