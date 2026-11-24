به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، آیین اختتامیه این جشنواره با حضور حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی امام جمعه شهرستان انار، میرحسینی فرماندار و جمعی از مسئولان برگزار شد.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی در این مراسم با اشاره به جایگاه نهج‌البلاغه در زندگی فردی و اجتماعی انسان گفت: امروز ما بر سر سفره پربرکت نهج‌البلاغه نشسته‌ایم؛ کتابی ارزشمند که برای همه ابعاد زندگی بشر پیام و راهکار دارد.

وی با تشریح ویژگی‌های این کتاب ارزشمند افزود: نهج‌البلاغه سه بخش اصلی خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها را در بر می‌گیرد که هر یک سرشار از مضامین عمیق و معارف بلند است.

امام جمعه انار خاطرنشان کرد: نهج‌البلاغه کتابی جامع است که ابعاد گوناگون زندگی انسان را مورد توجه قرار داده و بهره‌گیری از معارف آن می‌تواند چراغ راه سعادت انسان در عرصه‌های مختلف زندگی باشد.

در پایان این مراسم، از برگزیدگان نخستین جشنواره «نهج‌البلاغه؛ راه سعادت» با اهدای جوایزی تجلیل شد.