اختلاف دما بین گرم‌ترین و سردترین مناطق در استان اصفهان امروز به ۳۳ درجه می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: امروز خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین مناطق استان ثبت شدند.

کامران طهماسبی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، افزود: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به هفت درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت جوی استان نیز گفت: با توجه به پایداری جو و سکون هوا از امروز تا پایان هفته آسمانی صاف تا کمی ابری در برخی مناطق گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

طهماسبی ادامه داد: در این مدت در کلانشهر اصفهان، نواحی مرکزی و صنعتی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس دور از انتظار نیست.